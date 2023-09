Assassinio a Venezia | Kenneth Branagh e i fantasmi di Poirot

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il film più originale e intrigante della trilogia sufirmata da, mette il detective al centro di un contrasto fra ragione e occulto. Nel primo atto di, un Herculedeciso a ritirarsi a vita privata viene convinto a tornare 'in pista' proponendogli una sfida diversa rispetto ai consueti omicidi: stavolta, la sua missione sarà quella di smascherare l'inganno messo in atto in occasione di una seduta spiritica programmata per la sera di Halloween del 1947 (una proverbiale "notte tempestosa") in un antico palazzo nobiliare che si affaccia sulla laguna di. E la proposta in questione arriva al detective belga da parte di una figura senz'altro emblematica: Ariadne ...