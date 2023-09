Asiped e acquisizione Cgs | resta la medizione del Prefetto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIldi Avellino, Paola Spena, risponde alla lettera del 15 settembre con la quale il Presidente del Consorzio ASI comunica ai curatori fallimentari che, a causa di vincoli di carattere giuridico, il Consorzio non può procedere all’dell’azienda del CGS. “Al riguardo si deve richiamare in primis quanto emerso lo scorso 18 luglio, nel corso dell’ultimo dei numerosi tavoli tenutisi presso questa Prefettura, alla presenza degli enti e degli organi interessati, per favorire ogni possibile soluzione a salvaguardia dei livelli occupazionali. In quell’occasione i curatori del fallimento CGS hanno assegnato al Presidente del Consorzio ASI il termine del 15 settembre per assicurare la disponibilità a garantire la continuità del servizio quale ente pubblico deputato alla gestione degli impianti di depurazione e ...