Ascolti TV | i debutti della stagione 2023 2024 confrontati con quelli dell’anno precedente Ecco chi sale e chi scende

(Di lunedì 18 settembre 2023) Mara Venier - Domenica In Con i primi esordi, è di fatto partita latve DavideMaggio.it torna a monitorare glidi tutti, confrontandoli conannata. Chie chitutti i confronti.17 settembreLinea Verde ? domenica 17 settembre: 2.652.000 – 23.7% domenica 25 settembre 2022: 2.924.000 – 22.6% Il contesto La “regina” di tutte le Linee di Rai 1 si ripresenta nel mezzogiornodomenica con Giuseppe Calabrese affiancato non più da Beppe Convertini ma da Livio Beshir. Domenica In ? domenica 17 settembre: 1.982.000 – ...

Nemmeno l'effetto 'sorpresa', che solitamente traina i, è servito a portare in alto gli. Di seguito i numeri nel dettaglio delle prime 4 puntate de 'La volta buona': Lunedì 13 ...TV, i numeri all'esordio dei principali programmi nel 2023 in confronto alla passata stagione Di seguito l'analisi completa tratta da davidemaggio.it con i numeri deglitv all'esordio ...La nuova Rai non funziona:in calo su tutte le reti. Lunedì 11 settembre è stata una giornata diin casa Rai, con l'inizio della stagione autunnale di molti programmi. Peccato, però, ...

Ascolti TV: i debutti della stagione 2023/2024 confrontati con quelli dell’anno precedente. Ecco chi sale e ch DavideMaggio.it

Ascolti tv debutti, boom Del Debbio-Giordano, Parenzo ko: chi sale e scende Affaritaliani.it

Forse Angelo Mellone, nuovo direttore dell’intrattenimento Rai, dovrà rivedere i suoi obbiettivi. Di recente ha spiegato che la Rai, con il cambio Bortone-Balivo, puntava ad alzare ascolti e share.Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per riservare il tuo nickname e per non inserire i dati per ciascun commento è possibile registrarsi o identificarsi con il proprio account ...