Ascolti tv | i dati di domenica 17 settembre 2023

(Di lunedì 18 settembre 2023) Bene i Tim Music Awards Nella serata di ieri,17, su Rai Uno il seconda e ultimo appuntamento con i Tim Music Awards ha conquistato 2.469.000 spettatori pari al 16.6% di share, dalle 21.16 alle 23.49, e 1.044.000 spettatori pari al 13.5%, dalle 23.55 alle 0.30. Su Canale 5, invece, l’ultima puntata de La Ragazza e l’Ufficiale porta a casa un ascolto medio pari a 1.863.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Rai2 I Profondi Segreti della Mia Famiglia si ferma a 693.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 FBI Most Wanted ha coinvolto 970.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti ha raccolto davanti al video 726.000 spettatori con il 4.5% (presentazione di 15 minuti: 777.000 – 4.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio, con l’intervista alla premier Giorgia Meloni, conquista 846.000 spettatori con il ...

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 17 settembre: vincono i Tim Music Awards. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e ...Niente da fare per Rai 1: Silvia Toffanin e Terra amara sono imbattibili.d'oro per Canale 5 alla domenica, ecco idi ...TV di domenica 17 settembre : ieri il palinsesto della prima serata ha offerto lo show dei ... Ecco iauditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani. ...

Ascolti tv e dati Auditel venerdì 15 settembre: Tim Music Awards su Rai1 batte il Grande Fratello su Canale 5 Virgilio Notizie

Ascolti tv giovedì 14 settembre 2023: Ulisse il piacere della scoperta (11.7%), La voce che hai dentro (14.5%), Pallavolo Italia-Francia (16.2%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Niente da fare per Rai 1: Silvia Toffanin e Terra amara sono imbattibili. Ascolti d'oro per Canale 5 alla domenica, ecco i dati di ieri ...Ora secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino i dati sullo share e ascolti tv di Pomeriggio 5 starebbero destando preoccupazione a Cologno Monzese. Marco Zonetti ha scritto su Dagospia: “La ...