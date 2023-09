Ascolti tv domenica 17 settembre | Tim music Awards | La ragazza e l’ufficiale | I profondi segreti della mia famiglia

Il ritorno di Cuori 2 in prime time: cambio programmazione Rai ottobre Dopo i buonidella prima stagione, la Rai ha scelto di puntare ancora su questo prodotto e così da1° ottobre ...Momento più unico che raro a Reazione a Catena, nel corso della puntata andata in onda17 settembre 2023 . Il quiz show di Rai Uno campione diè da sempre un programma misurato, in cui regna la sportività e la pacatezza. Non si ricordano momenti in cui i concorrenti ...Alla conduzione ritroveremo Silvia Toffanin , entusiasta dagliregistrati ieri, in ... Ma veniamo subito agli ospiti della puntata di17 settembre: Silvia Toffanin ospiterà in studio ...

Ascolti tv domenica 17 settembre: Tim Music Award, La ragazza e l'ufficiale TPI

Ascolti tv di domenica 10 settembre - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Ascolti tv 17 settembre 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...Durante l'intervista a Verissimo, Iva Zanicchi ha voluto ricordare Silvio Berlusconi lasciando senza parole Silvia Toffanin ...