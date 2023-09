Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 17 settembre 2023

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 18 settembre 2023)TV: idei programmi più visti di17, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serata musicale Tim Music Awards ha totalizzato 2469 spettatori (16,58% di share) nel primo episodio e 1617 (13,02%) nel secondo; su Canale5 la serie La ragazza e l’ufficiale si è portata a casa 1863 spettatori (share 16,12%). Su Italia1 gli episodi di FBI Most Wanted hanno ottenuto in media 970 spettatori (5,95%); su Rai2 il film I profondi segreti della mia famiglia ha totalizzato 693 spettatori (4,09%), mentre su Rai3 la puntata del programma Il Provinciale ha intrattenuto 726 spettatori (4,53%). Su Rete4 la puntata del programma Dritto e ...