ASCOLTI TV 17 SETTEMBRE 2023 | TIM MUSIC AWARDS | LA RAGAZZA E L’UFFICIALE | DOMENICA IN | DA NOI A RUOTA LIBERA | IL GP DI SINGAPORE

(Di lunedì 18 settembre 2023)TV 17· Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x UnoMattina In Famiglia – xTg1 – xUnoMattina In Famiglia – xAzzurro: Storie di Mare – xSanta Messa – xA Sua Immagine – xAngelus – xLinea Verde – x + xTg1 – xPres.In – xIn – x + xDa Noi A– xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xPres. TIM– xTIM– xSpeciale Tg1 – x Prima Pagina – xTg5 – xAlla Ricerca del Volto di Gesù – xSanta Messa – xLe Storie di Melaverde – x + xMelaverde – xTg5 – xL’Arca di Noè – xBeautiful – xTerra Amara – xVerissimo – xVerissimo: Giri di Valzer – xCaduta...

Poi col collettivo Cambio Palco organizziamo eventi, c'è la rassegna Origini che il 21... Le altre canzoni, scelte tra oltre 150, sono al secondo posto a pari merito 'Se Mi Tocchi I ...Prima puntata di Domenica IN: è sempre la Domenica IN di Mara Venier tra critiche positive e negative, ecco gli ...Il ritorno di Cuori 2 in prime time: cambio programmazione Rai ottobre Dopo i buonidella ... il quiz a premi condotto da Gerry Scotti che dal 24in poi approderà nella fasce serali ...

Ascolti del 16 settembre: gli Europei di Pallavolo e “Odio l’estate” Tv Sorrisi e Canzoni

Sabato 23 settembre, alle 10, nella piazza di via Ammiraglio Rizzo ... trova la forza di denunciare, ma non viene ascoltata. Un evento dedicato a tutte le donne vittime di violenza, da Marisa Leo, ...La recensione di ABBA. The Movie – Fan Event, i successi di una band che ha fatto la storia del pop svedese, tra gossip e eccentricità ...