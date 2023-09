ASCOLTI TV 17 SETTEMBRE 2023 | TIM MUSIC AWARDS 16 | 6% | LA RAGAZZA E L’UFFICIALE 16 | 1% | DRITTO E ROVESCIO 6 | 9% | DOMENICA IN 17 | 6%+15% | DA NOI A RUOTA LIBERA 12 | 2% | IL GP DI SINGAPORE 13 | 3%

(Di lunedì 18 settembre 2023)TV 17· Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 2640 33.13 PT – 5365 31.65 24 H – 2962 37.18 PT – 6964 41.09 UnoMattina In Famiglia – 188 10.86 + 530 16.52Tg1 – 960 21.30UnoMattina In Famiglia – 1114 21.55Azzurro: Storie di Mare – 1133 20.42Santa Messa – 1287 21.13A Sua Immagine – 1210 18.80Angelus – 1776 21.78Linea Verde – 2004 21.20 + 2652 23.66Tg1 – 3447 26.75Pres.In – 1982 15.73In (14:15 + 15:40 + 16:56) – 2088 17.59 + 1583 15.02 + 1282 13.23Da Noi A(17:20) – 1201 12.18Reazione a Catena – 2160 18.47Reazione a Catena – 3115 22.22Tg1 – 3675 23.06Pres. TIM– 2711 15.96TIM– 2469 ...

... numeri altissimi per il suo programma nella nuova sfida del sabato Dopo aver dunque annunciato chi ha vinto innel weekend pomeriggio vediamo nel dettaglio i dati di sabato 16...tv ieri 172023: In Onda in prima serata chiude con 758mila spettatori per il 4,3% di share Rai1 vince neglitv della domenica con TIM Music Awards , che sebbene sia in calo ...Dopo essere tornato al timone del pomeriggio di Rai 1 lo scorso lunedì 11, Alberto Matano dovrà rinunciare almeno per oggi alla sfida con Myrta Merlino. Il testa a testa negli...

Ascolti TV | Domenica 17 Settembre 2023. Music Awards fermi al 16.6% (16% in access, 13.5% ultimo segmento), n DavideMaggio.it

Ascolti tv domenica 17 settembre 2023: TIM Music Awards a 2,5 mln (16,6%), La ragazza e l’ufficiale chiude a 1,9 mln (13,5%) Tvblog

"Al mio fianco una sorpresa che mi accompagnerà in tutta questa avventura", ha esordito nell'anteprima l'ex direttore del Tg1 ed ex parlamentare di Forza Italia ...Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa al 17 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro: Risultati del 17 settembre 2023: Intera giornata 2:00-26:00 ...