ASCOLTI TV 17 SETTEMBRE 2023 | TIM MUSIC AWARDS 16 | 6% | LA RAGAZZA E L’UFFICIALE 16 | 1% | DRITTO E ROVESCIO 6 | 9% | DOMENICA IN 17 | 6%+13 | 2% | DA NOI A RUOTA LIBERA 12 | 2% | IL GP DI SINGAPORE 13 | 3%

(Di lunedì 18 settembre 2023)TV 17· Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 2640 33.13 PT – 5365 31.65 24 H – 2962 37.18 PT – 6964 41.09 UnoMattina In Famiglia – 188 10.86 + 530 16.52Tg1 – xUnoMattina In Famiglia – 1114 21.55Azzurro: Storie di Mare – 1133 20.42Santa Messa – 1287 21.13A Sua Immagine – 1210 18.80Angelus – 1776 21.78Linea Verde – x + 2652 23.66Tg1 – xPres.In – 1982 15.73In (14:15 + 15:40 + 16:56) – 2088 17.59 + 1583 15.02 + 1282 13.23Da Noi A– 1201 12.18Reazione a Catena – 2160 18.47Reazione a Catena – 3115 22.22Tg1 – xPres. TIM– 2711 15.96TIM– 2469 16.57TMA + Speciale Tg1 – 1033 13.47 + ...

tv di domenica 172023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Tim Musica Awards 2023 " contro " La ragazza e l'ufficiale ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri ...Poi col collettivo Cambio Palco organizziamo eventi, c'è la rassegna Origini che il 21... Le altre canzoni, scelte tra oltre 150, sono al secondo posto a pari merito 'Se Mi Tocchi I ...Prima puntata di Domenica IN: è sempre la Domenica IN di Mara Venier tra critiche positive e negative, ecco gli ...

Ascolti TV | Domenica 17 Settembre 2023. Music Awards in calo. Non distante il finale de La Ragazza e l’Uffici DavideMaggio.it

Ascolti tv domenica 17 settembre 2023: TIM Music Awards a 2,5 mln (16,6%), La ragazza e l’ufficiale chiude a 1,9 mln (13,5%) Tvblog

L'appuntamento con il Grande Fratello 2023 torna in onda lunedì 18 settembre in prima serata su Canale 5 ... Una terza puntata che dovrà crescere nuovamente negli ascolti, dopo il crollo del secondo ...Per fare un esempio, giovedì 14 settembre, in sovrapposizione ... Pomeriggio Cinque lascia infatti molto bassa la curva degli ascolti al programma immediatamente successivo, ovvero Caduta Libera di ...