Arrivano gli avatar animati nelle videochiamate WhatsApp per Android

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 settembre 2023) Appare come sempre in costante evoluzione una delle app di messaggistica istantanea più popolari al mondo, se pensiamo che in queste ore risultano in arrivo glisuper. Si tratta di un plus di cui si parla già da alcuni mesi, se pensiamo che le prime tracce di sviluppo sotto questo punto di vista erano venute a galla già nel mese di giugno. Dopo alcune beta a tema, ora i tecnici pare siano pronti per rendere disponibile un aggiornamento dell’applicazione focalizzato proprio su questa novità, garantendo un valore aggiunto all’utenza. Siamo ad un passo daglisuper, tramite apposito ...