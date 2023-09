Arrestato corriere della droga | trasportava 40 chili di hascisc

Con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti, i finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e della compagnia di Villa San Giovanni hannoundella droga. Si tratta ...Share Facebook Twitter Stumbleupon LinkedIn PinterestL'uomo, indagato allo stato per la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e fatte salve le necessarie conferme nel prosieguo delle indagini preliminari, è statoe ...

Mahsa Amini, il padre agli arresti domiciliari. Le Guardie della rivoluzione sparano ai manifestanti.... Corriere della Sera

Sull'autostrada per Palermo con 17 chili di cocaina: arrestato corriere PalermoToday

Arrestato agli imbarcaderi di Villa San Giovanni un corriere diretto in Sicilia perchè trovato con 40 chili di droga ...REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale Reggio Calabria hanno arrestato, in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti, un cinquantottenne della provincia di ...