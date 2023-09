Arnoux | «Sainz come il mio amico Villeneuve a Jarama nel 1981 | io c’ero»

(Di lunedì 18 settembre 2023) “La gara dimi ha ricordato la gara di Gilles, nel“. L’hanno pensato tutti, anche e soprattutto René, che quella volta c’era (alla Renault), partì dal fondo del rettilineo e mentre rimontava la griglia si gustò uno dei capolavori dell’iconico pilota Ferrari. Ne parla a Radio anch’io sport: “Io vidi tre quarti della gara, Gilles faceva l’elastico sul rettilineo col turbo, e gli altri restarono dietro per tutta la gara. Ierinon ha mollato e ha fatto una gara molto bella con una Ferrari con un bellissimo assetto. Fare una gara così tirata con quei mostri dietro non è facile, aveva tutto il peso di queste tre macchine dietro”. Per“la Ferrari non ha commesso un errore, anche la strategia di gara è stata perfetta”. E ...

... la terza di tre nel suo circuito di casa (raggiunto René, al palo nel 1979, '80 e '81). ...ha chiuso con un deludente sesto posto, peggio è andata a Leclerc, finito a muro alla curva otto (......ITALY Il disastro Ferrari (l'ennesimo) nelle qualifiche ieri a Zandvoort commentato da René...un po' meno, ma cambiare le cose in gara abbiamo visto che è difficilissimo. Per Verstappen ...... il futuro disembra essere sempre più lontano dal Cavallino Rampante. Nonostante si sia ... l'ultimo ottenuto danel 1983. Il circuito che misura 4.259 metri è un tracciato "old style" che ...

Arnoux: «Sainz come il mio amico Villeneuve a Jarama nel 1981, io ... IlNapolista

Per Arnoux “la Ferrari non ha commesso un errore ... “Leclerc ha fatto due gare molto difficili, deve cercare di non pensare troppo a Sainz. Deve provare a essere tranquillo, quando uno ha un compagno ...