Aria irrespirabile | Altrabenevento interroga le autorità di controllo

L'incendio del traforo del Monte Bianco si verificò la mattina del 24 marzo 1999 all'interno dell'omonima galleria. L'evento costò la vita a trentanove persone.

Analogo episodio il 16 agosto: due vasi con le piante protette da un velo di plastica riportano una patina biancastra e l'diviene per l'ennesima volta. L'indomani, sempre nel ......segnalazioni di cittadini del territorio di Lentini e Carlentini (specialmente zona Santuzzi) e di abitanti delle contrade rurali che lamentano odori di rifiuti che rendono l'. Cosa ...Per non parlare poi dello smog, per chi lavora all'aperto come noi l', in questa zona, è diventata". L'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA RISPONDE - Non si fa attendere la replica all'...

Aria irrespirabile e bruciore alla gola, a Viaccia ancora proteste ... notiziediprato.it

Incendio in capannone a Napoli Est: aria irrespirabile, pompieri al ... Fanpage.it

Andiamo con ordine, partendo dalle criticità igienico-sanitarie. I fumi sprigionati dai periodici roghi di immondizia rendono l’aria irrespirabile, i ratti sono veri e propri inquilini, i piccioni ...Negli ultimi giorni, la città di Trinitapoli è stata colpita da una grave emergenza ambientale caratterizzata da un'aria viziata e fumi neri che stanno inquinando l'atmosfera. Questa situazione ha cre ...