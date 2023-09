Archiviazione o Consulta | i pm di Milano su Cappato | “Non aiutò il suicidio ma l’autodeterminazione dei malati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Uno era un giornalista “che non si arrendeva all’idea di non essere libero” e il Parkinson a 82 anni lo aveva relegato a letto, l’altra era una donna, malata terminale di cancro, che avrebbe “preferito morire” e con la famiglia accanto. Dopo aver accompagnato Romano ed Elena in Svizzera Marco, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e candidato alle suppletive per il Senato a Monza, come aveva fatto in passato, si era autodenunciato. La Procura di, dopo averlo indagato, ha chiesto l’dell’accusa di aiuto alcome del resto era successo in passato per il caso di DjFabo che poi era arrivato fino allache aveva emesso la storica sentenza sul fine vita. Non solonon ha commesso un reato di aiuto al, “ma anzi” ...