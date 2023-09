(Di lunedì 18 settembre 2023) Tra le novità, norme più severe sull'uso dei cellulari alla guida e per chi da ubriaco è responsabile di reati come la fuga dopo un incidentele. Inasprita anche la revocache, in ...

il Giornale (dalla fondazione sino al 1983 il Giornale nuovo) è un quotidiano a diffusione nazionale fondato a Milano nel 1974 da Indro Montanelli, il quale lo diresse ininterrottamente fino al 1994.

Tra le novità, norme più severe sull'uso dei cellulari alla guida e per chi da ubriaco è responsabile di reati come la fuga dopo un incidente stradale. Inasprita anche la revoca della patente che, in ...... il controllo e la conduzione dei cani sul territorio comunalecon Deliberazione della ... In ultimo, con ilbando della raccolta rifiuti (in fase di appalto), sarà previsto anche il ...

Codice della strada: nuove norme per sicurezza stradale Il Sole 24 ORE

Approvato il nuovo codice della strada: cambiano le regole su multe, patente e alcolock TGCOM

Altre regioni si sono già mosse con ricorsi alla Corte Costituzionale e con altre azioni dirompenti, come quella della Toscana, il cui governo ha approvato una delibera nella quale mette nero su ...Matteo Salvini -, il nuovo Codice della strada, che prevede prevenzione, educazione, controlli, ma anche sanzioni». Martedì 27 giugno il Governo aveva approvato un testo di partenza. Loading...