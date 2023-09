Anzio | “Disastro ecologico a Lido dei Gigli” | la denuncia di un residente

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 18 settembre 2023)– Vorrei segnalare il degrado che ormai da mesi regna nella meravigliosa spiaggia dideiade nelle limitrofe dune e pineta di cui si allegano foto. Purtroppo da mesi vi è una quantità enorme di rifiuti, gran parte dei quali sono stati inghiottiti dal mare nel corso della mareggiata di fine agosto, mentre altri sono stati sotterrati qualche settimana fa sotto la sabbia da un irresponsabile, così scrive Alessandro Rossi, cittadinoadin una lettera inviata a “ilfaroonline.it”. Vorrei inoltre sapere il motivo per il quale il Comune diha posizionato sulla spiaggia dei cestini quando nessuno in questi mesi è MAI venuto a svuotarli, e quando a portarsi via i rifiuti è sempre e solo stato il povero mare nel corso delle ...