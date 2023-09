Antonio Capranica | “Ballando con le stelle? Per tenermi in forma!”

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 18 settembre 2023) «Da sessantottino a British E adesso mi do alle danze» Corriere della Sera, di Renato Franco, pag. 23 Giacca e cravatta, nodo Windsor impeccabile.Caprarica — il giornalista che sembra uscito da una cartolina senza tempo di Londra — è uno dei prossimi concorrenti dicon le(al via su Rai1 il 21 ottobre). Chi glielo ha fatto fare? «Fondamentalmente ci sono due motivi. Il primo è che ho 72 anni, sono entrato nell’ottavo decennio della mia vita e comincio a essere un po’ preoccupato da una fisicità di cui non mi sono tanto curato. Questa è anche una sfida con me stesso per cercare di rimettermi in forma». Il secondo motivo? «Non sono mai stato un grande ballerino, è un modo per dimostrare che dopo tutto non sono da buttare via». C’è anche un terzo motivo, dica la verità. I volgarissimi soldi… «Naturalmente non ...