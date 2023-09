ANM | la ditta che gestisce le pulizie paga il 50% dello stipendio e scatta lo stato di agitazione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’USB ha proclamato lodidei dipendenti dellaimpegnata nelledei locali, stazioni e mezzi ANM. Le motivazioni alla basedisono il mancatomentodi agosto. La società FCF ha comunicato in data odierna ai propri dipendenti che sarà erogato un acconto pari al 50% delle retribuzioni relative alla mensilità di Agosto 2023, senza prevedere la data dell’eventuale saldo. Una situazione pesante per i circa 290 lavoratori dell’appalto, molti dei quali part-time, con stipendi mensili che difficile superano i 600 euro. Parliamo di operai ed operaie – attualmente in cassa integrazione e spesso privi delle necessarie attrezzature ...