(Di lunedì 18 settembre 2023)è un giornalista, storico e, la cui carriera ha vissuto un’interessante evoluzione. Ha scritto per importanti testate, come L’Unità, Il Post e Il Sole 24 Ore, tra le altre, ma negli anni ’90 ha dato anche inizio alla sua carriera politica, che lo ha visto impegnato in differenti partiti, fino alla grandeavvenuta nel 2022., tra stampa e politica Il mondoha sempre destato l’attenzione di, come dimostra il fatto che sia stato direttore di Democratica, il giornale online del Partito Democratico. Ciò dopo la dismissione de L’Unità. Negli anni Novanta si è iscritto al Partito Democratico della Sinistra, affiancando Massimo D’Alema, che ha presieduto la fondazione ...

Anche l'Osservatore, pur diretto con acume culturale e capacità innovativa daMonda, non riveste però più quel ruolo di voce ufficiale o ufficiosa, che poteva supportare, 'spiegare", ...All.: Taccola Roberto San: Comparini, Pizzuto, Demasi, Amorevoli, Biagiotti, Grotti, Bruni, ... A disp.:, Bizzeti, Anzalone, Ciuffi, Fofana, Nencioni, Scudocrociato, Diaby (10), Rosi. All.:...Scopriamo invece che il giorno del suo debutto come attore in un teatroebbe un attacco di ... Matteo Bocelli , figlio del tenoreBocelli, canta il nuovo singolo Fasi , presentato nell'...

Andrea Romano: la trasformazione da politico a opinionista QuiFinanza

In bianco. La porcellana nella ceramica d'arte italiana contemporanea regione.emilia-romagna.it

Roma – L’Italia saluta un grande Europeo giocato con la medaglia d’argento al collo. Lo ha fatto davanti a un colmo PalaLottamatico di Roma che ha trascinato gli Azzurri in finale con la Polonia fino ...Gli Azzurri si arrendono in finale perdendo la prima partita di questo europeo. Si tratta del quinto argento mentre i Polacchi bissano il successo nel 2009 in Turchia ...