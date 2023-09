Anche per il nucleare italiano c' è un Superbonus

(Di lunedì 18 settembre 2023) Salvini promette l’Atomo Italico dal 2033, ma siamo un paese molto complicato. E gli ostacoli, tantissimi. È ragionevole dubitare che la “Piattaforma Nazionale per unSostenibile”, al via il 21 settembre, possa cambiare la situazione. Ma per la gioia della ricerca e dell’assai malconcia filiera industriale si apre la strada a sovvenzioni e finanziamenti

... in cambio del sostegno tecnologico a Pyongyang sui suoi programmila produzione di satelliti ... bombardieri strategici con capacità nucleare, missili ipersonici e navi da guerra,se Putin ha ...Natalie Portman ha concesso un'intervista a Vanit Fair France,parlaredi May December, che interpreta con Julianne Moore ed è passato dal Festival di Cannes, acquistato recentenente da Netflix. Questo film è di Todd Haynes, ma da artista che si è ...Quella ragazza era luminosa come le stelle! Non era solo bella fuori, madentro. Condividere il palco con lei era una gioia che conserveròil resto della mia vita. Cronaca dal Mondo ...

Juve, battere la Lazio per tornare da sola in vetta anche per solo 3 ore: non succede dai tempi di Sarri... Calciomercato.com

Le conseguenze (anche per noi) della crisi del mercato immobiliare cinese Today.it

"Questo per me è un onore. Scendere in campo durante il palinsesto ... con il pubblico che si è affezionato alle coppie in gara ma anche a Bisciglia, che davanti al falò ha sempre cercato di limitato ...Il bonus psicologo per gli studenti universitari si tratta di un'agevolazione di secondo livello e a ottenere i fondi e ad erogare i benfici saranno le singole università o le Afam (Alta formazione ...