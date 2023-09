Amici 21 | Nunzio Stancampiano | “Io e Cosmary Fasanelli insieme da maggio | Alex Wyse era cornuto”

(Di lunedì 18 settembre 2023) È giunta al capolinea circa un mese fa la storia d’amore fra, i due ex allievi della ventunesima edizione di, il talent show di Maria De Filippi che tornerà in onda a partire dalla prossima settimana. Nonostante i tentativi del ballerino di riconquistare la sua amata a suon di striscioni e fuochi d’artificio, qualche settimana fa la velina di Striscia la Notizia ha spiegato i motivi per cui la loro relazione è finita. Come gli appassionati del programma ricorderanno, all’interno della Casettaera fidanzata con il cantante. La loro relazione poi è terminata un paio di mesi dopo la fine die poco dopo erano iniziati a circolare i rumor circa un flirt fra la ...

... 365 giorni all'anno - spiega il p residentePalamara - operiamo per conto del 118 e ... ' Un'attività cui teniamo tantissimo è quella svolta in collaborazione con l'associazionedell'......la Procura di Vasto " a coordinare le indagini è il sostituto procuratore Silvia Diaccanto ... Così i 23 residenti della zona, ospitati in albergo in casa die parenti, sono potuti ...Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica Silvia Diche lavora ... lo ha salutato Italo Di Sabato, chiamandolo con il soprannome con cui era conosciuto dagli. ...

Amici, incredibile Nunzio: “Cosmary ha tradito Alex con…” ecco le sue parole Mondotv24

Nunzio Stancampiano: "Io con Cosmary quando lei era fidanzata con Alex" Biccy

Nunzio Stancampiano ha rotto il silenzio raccontando un retroscena sulla relazione con Cosmary Fasanelli. Il video.Nunzio Stancampiano, il ballerino di Amici 21 sta facendo parlare di sé, ma non per i motivi lavorativi per cui uno si auspica, ma per la sua storia con Cosmary Fasanelli. La storia d’amore tra i due ...