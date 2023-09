Amici 2023 | una ex ballerina potrebbe entrare nel cast dei professionisti | l’indiscrezione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 settembre 2023) Isobel Kinneara far parte deldeidella nuova edizione di. Queste le indiscrezioni riportate daNews e SuperGuida TV, seppur ancora non ci sia una conferma ufficiale. Isobel Kinnear neldeidi? Le indiscrezioni Fra poco ripartirà la nuova edizione die, pian piano, prenderà forma la nuova classe per l’anno/2024. Si ha già la conferma di chi siano i professori: la novità di quest’anno è, infatti, il ritorno di Anna Pettinelli come docente di canto che sostituirà Arisa. Intanto, però, i rumors non si fermano; come riportato da SuperGuidaTv, alcuni nomi tra il ...