Curiosità: Un ambiente naturale comprende tutte le entità (viventi e non viventi) e attività che si verificano in modo naturale, o non artificiale, al suo interno. Quando il termine si applica alla Terra o ad alcuna delle sue parti, l'ambiente comprende l'interazione di tutte le specie viventi, il clima e le risorse naturali che influenzano il ciclo della vita. Il concetto di "ambiente naturale" può essere distinto secondo le sue componenti in:

La microfauna 'È stato emozionante raggiungere i 90° N e avere avuto la possibilità di raccogliere campioni unici per ricostruire il puzzle del funzionamento dell'marino artico', racconta ......dalla realtà l'impatto dei cambiamenti del Partito Unico è solo cosmetico e richiederà secoli... essenza del capitalismo neoliberista, è alla base della distruzione dell'di vita. Per gli ...

Ambiente, prima campagna oceanografica italiana al Polo Nord TGCOM

America Latina, il Continente più letale per chi difende l'ambiente Avvenire

È terminata la prima campagna italiana di campionamento nell'Oceano Artico realizzata dai ricercatori del Cnr I ricercatori dell'Istituto di scienze polari del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) ...Via libera del Cite alla revisione del documento che declina gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu con riflessi ambientali, sociali eed economici. La soddisfazione di ASviS: «La Strategia ora va mes ...