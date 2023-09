Altro che Rete | parlare con tutti è la medicina contro la solitudine

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) In un mondo iperconnesso è paradossale che ci siano tante persone che soffrono di. I mezzi tecnologici e il ritmo frenetico della vita moderna non agevolano certo i rapporti umani. In molte famiglie non si mangia più insieme e quando lo si fa regna il silenzio. Spesso la mancanza di dialogo tra marito e moglie conduce a vite parallele. I giovani hanno il loro smartphone e vivono praticamente isolati dal resto della famiglia. Gli strumenti digitali hanno colonizzato la vita sociale. La conversazione dal latino conversatio, “il trovarsi insieme”, intesa come scambio verbale tra due o più persone, sembra essere in fase di estinzione. Ansia sociale, mancanza di empatia, timidezza, bassa autostima, incapacità di saper ascoltare e di mostrare attenzione ai bisogni altrui sono fattori che incidono in maniera notevole sui rapporti umani. Abbiamo il bisogno innato ...