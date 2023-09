Almanacco del 18-09-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 settembre 2023)del giorno andiamo iniziare una nuova settimana Buona giornata da parte di Francesco Vitale oggi lunedì 18 settembre la chiesa ricorda Santa Arianna il nome Arianna dal greco ariadne composto da Ari molto e adnos puro sacro significa purissima dice il proverbio nella vigna La gramigna è peggio della tigna Ecco il professore non ha più oggi Greta garbo Franco Franchi Marco Masini Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi eh Ce ne abbiamo tanti per essere lunedì Buon compleanno Elisa Fabio Tommaso Stefano e andiamo invece a salutare i più rapidi che oggi ci hanno raggiunto Nicola Loriana Giampiero e Riccardo la giornata anche anche a Simona e Valentina e noi iniziamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 18 settembre del 1851 Quando esce il primo numero del New York Times primo Quotidiano della città essere ospitato in un edificio ...