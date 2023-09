Alluvioni che hanno colpito le Marche | via libera dell’Unione Europea a 20 | 9 milioni

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 18 settembre 2023) Buone notizie per le popolazioni delle. Per lechelenel settembre 2022 infatti è arrivato il viaa 20,9di euro di aiuti per l’Italia. Lo rende noto il Consiglio Ue in una nota. L’assistenza finanziaria, che sarà erogata dal Fondo di solidarietà europeo, fa parte di un pacchetto più ampio di 454,8di euro di aiuti stanziati anche per la Romania (33,9), per i danni causati dalle catastrofi naturali nel 2022, e per la Turchia (400), in relazione ai terremoti del febbraio 2023.