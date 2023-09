Alle 5 10 terremoto magnitudo 4 8 a Marradi | gente in strada anche a Firenze

(Di lunedì 18 settembre 2023) Brusco risveglio nel Fiorentino. Una forte scossa didi4.8 si è verificata5.10 nella provincia di. L’Ingv ha localizzato l’epicentro a 3 km a sud ovest del Comune di. La scossa è stata avvertita distintamente a, main tutta la regione e in Emilia-Romagna e Marche. Al momento non si registrano danni a cose o persone, ma si segnalano centinaia di persone riversatesi indopo il sisma. L’epicentro è stato localizzato ad una profondità di 8,4 km. La scossa era stata preceduta4.48 da un’altra meno intensa (3.3), poi ne sono seguite altre meno forti. “di4.8 con epicentro a ...

Una forte scossa disi è verificata tra Toscana ed Emilia - Romagna poco dopo le 5 del mattino di oggi, 18 ...ha stimato una magnitudo tra 4.6 e 5.1 e dice che la scossa si è verificata...... insieme al sindaco Andrea Sisti e a numerosi credenti, nel pomeriggio odierno si sono ritrovati in piazza del Comune per esprimere la loro vicinanzamigliaia di vittime dele delle ...L'emigrazione di massa dall'Africa non è un'inevitabile calamità naturale come il. Lungi ... Purché si eliminino le zavorre che la penalizzano, in parte dovuteclassi dirigenti locali (...

Forte scossa di terremoto in Romagna alle 5.10: in decine di migliaia svegliati di soprassalto CesenaToday

Ore 5,10, fortissima scossa di terremoto: paura in Romagna. Tante chiamate al 115 ForlìToday

Terremoto fra la Romagna e la Toscana alle 5.10, scossa di magnitudo 5.1: epicentro a Marradi, cittadina dell'appennino della Romagna che fa parte della provincia di Firenze, gente in strada anche a ...Scossa di terremoto, di magnitudo tra 4.6 e 5.1, nel Comune di Marradi, nel Fiorentino. L'evento sismico si è verificato alle 05.10, secondo quanto rilevato dall'Ingv. La scossa è stata avvertita ...