Alfonso Signorini scappa dai suoi ex vipponi | novità in palinsesto

(Di lunedì 18 settembre 2023) La quinta puntata del Grande Fratello disarebbe dovuta andare in onda venerdì 22 settembre, ma Mediaset ha deciso di cambiare le carta in tavola. Il 16% di share ottenuto lo scorso venerdì ha infatti allarmato i piani alti del Biscione e per questo motivo Canale 5 ha deciso di anticipare il giorno di messa in onda di 24 ore. Questo perché venerdì 22 debutterà su Rai1 la nuova edizione di Tale & Quale Show di Carlo Conti che quest’anno vanta un cast super pop. Per il Grande Fratello sarebbe stato una carneficina.così dai(ex)che quest’anno sono stati arruolati da Carlo Conti. Fra loro spiccano Maria Teresa Ruta (GFVip 5), Alex Belli (GFVip 6), Jo Squillo (GFVip 6), Ginevra Lamborghini (GFVip 7) e Pamela ...