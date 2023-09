Alex Schwazer | chi è la moglie Kathrin Freund e i figli Ida e Noah

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 settembre 2023), Ida esono laed idi, marciatore e campione olimpico italiano, che farà parte del cast del Grande Fratello 2023 a partire da lunedì 11 settembre. Dopo l’importante storia d’amore dell’atleta con Carolina Kostner (famosa pattinatrice),ha fatto breccia nel suo cuore ed è diventata non solo suae la madre dei suoi due, ma anche un enorme punto di forza per il campione olimpico, in momenti di estrema difficoltà. I due si sono conosciuti nel 2016, nel 2017 hanno avuto la loro primaa, Ida, a settembre del 2019 sono convolati a nozze ed in seguito, nel 2020, hanno avuto un altroo,. ...