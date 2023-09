Alcolock sulle auto | ecco cos' è e come funziona il dispositivo contro l' alcol previsto dal Codice della Strada

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tornano in Consiglio dei Ministri il disegno di legge sulla sicurezzale e la delega per la riforma del, con le nuove strette su guidatori ubriachi, drogati e distratti dal telefono. Con l'esame definitivo e il via libera di oggi, il disegno di legge potrà cominciare a ottobre il suo iter parlamentare. Le novità riguardano soprattutto la guida in stato di ebbrezza e dopo...