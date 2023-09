Alcolock | scatta l’obbligo per i recidivi alla guida in stato di ebbrezza | come funziona e quanto costa installarlo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove misure con cui il governo Meloni intende arginare i problemi di sicurezza stradale, particolarmente in luce negli ultimi mesi a causa dei numerosi morti sulle strade italiane. Tra le novità, una delle più rilevanti è l’introduzione deldi instzione dell’nella vettura per idellaindi. Ma di cosa si tratta? L’è un dispositivo che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico deltore è superiore allo zero. Noto ancheAlcohol interlock system (AIS), è connesso al sistema di avviamento dell’auto, e di solito viene instto all’interno dell’abitacolo, vicino al sedile del ...

Curiosità: L'Alcolock, chiamato anche ignition interlock device (IID) oppure breath alcohol ignition interlock device (BAIID), è un dispositivo che registra il tasso alcolemico del guidatore di un veicolo a motore, funzionando in modo analogo ad un piccolo etilometro e va utilizzato obbligatoriamente prima di poter avviare il veicolo e che, in caso di superamento di un certo limite, ne impedisce l'accensione o la guida.

Ma di cosa si tratta L'è un dispositivo che impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero. Noto anche come Alcohol interlock system (AIS), è ...In caso di positività al test rapido sulle droghe,immediatamente il ritiro della patente e, ... per gli stessi, di installare il cosiddetto "" , che impedisce l'avvio del motore se il ...

Alcolock, scatta l'obbligo per i recidivi alla guida in stato di ebbrezza ... Open

Codice della strada, le nuove regole: dall'alcolock all'assicurazione per monopattini Sky Tg24

Via libera del Consiglio dei ministri al testo del disegno di legge per le modifiche al Codice della strada. Arrivano dunque, dopo che saranno state approvate dal Parlamento, le nuove norme ...Sono tantissime le modifiche al Codice della strada approvate oggi lunedì 18 Settembre al Consiglio dei Ministri. Ecco cosa cambia per tutti gli automobilisti: obblighi e divieti.