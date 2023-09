Albanova | tre gol al Pomigliano e vetta della classifica confermata

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTre a zero eper l’che asfrutta 60 minuti di superiorità numerica per avere la meglio dei padroni di casa. Dopo un primo tempo senza reti, i biancoazzurri nella ripresa gonfiano per tre volte la rete con Fontanarosa, Longobardi e Infimo e tornano a casa col sorriso. Quella gioia che è condivisa con tutta la tifoseria e la società: prova di carattere e cuore. E’ questo che serve per campionati come questo. PRIMO TEMPO. La prima azione pericolosa è dell’con Percope che ci prova dal limite ma senza fortuna. Al 19? ci prova anche il: pallone lungo per Di Nardò che controlla bene e prova a sorprendere Sorrentino sul primo palo ma la sfera colpisce solo la ...

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Albanova Calcio, nota semplicemente come Albanova, è una società calcistica italiana con sede nel comune di Casal di Principe, in provincia di Caserta. Prende il nome dal comune soppresso di Albanova, che in passato raggruppava i comuni di Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa e Casapesenna ed ha sede in Via Vaticale, 146, Casal di Principe. Ha acquistato ufficialmente tale denominazione il 19 luglio 2019.

