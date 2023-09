Alatri Servizi straordinari dei Carabinieri nel fine settimana Controllati 155 veicoli ed identificate 169 persone 3 patenti ritirate

Curiosità: Alatri ( AFI : /a'latri/) è un comune italiano di 27 612 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio, terzo per popolazione dopo Frosinone e Cassino. Conosciuta in epoca antica con il nome latino di Aletrium fu in origine uno dei principali centri del popolo osco-umbro degli Ernici. Gli abitanti sono noti come alatresi, alatrensi o alatrini.

Complessivamente nel corso deisono stati controllati 155 veicoli, 169 persone identificate, elevate n.8 contravvenzioni per violazioni delle norme del Codice della Strada, con il ritiro di ...Ha una missione non ufficiale su. ' Lo scopo è rasserenare il clima, la città ha avuto fin ... Che è assessore aiSociali. Potrebbe rinunciare, restando assessore e cedere così il posto ...

Alatri. Servizi straordinari dei Carabinieri nel fine settimana anagnia.com

Controlli dei carabinieri nel fine settimana. Ritirate tre patenti di guida ciociariaoggi.it

La partenza è programmata, alle ore 10.30 di domenica 24 settembre, in piazza del Municipio, con la possibilità di accedere agli spogliatoi, con deposito borse e servizi igienici, nella adiacente Sala ...Procede il progetto dell’Amministrazione comunale di avvicinamento dei servizi al cittadino. La V Commissione, nella seduta odierna che ha segnato la ripresa delle attività consiliari dopo la pausa es ...