Ai “Mediterranean Beach Games” di Creta si “parla formiano” con Davide Tizzano e Enzo Bartolomeo

I Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia sono una manifestazione sportiva multidisciplinare organizzata sulla falsariga dei Giochi del Mediterraneo, caratterizzata dalla presenza di sport sulla sabbia o acquatici, in cui partecipano le nazioni che si affacciano sul mar Mediterraneo (ad esclusione di Israele e Palestina), più alcune nazioni dell'area mediterranea prive di accesso diretto al mare quali San Marino, Andorra, Repubblica di Macedonia e Serbia.

In Aggiornamento: Trionfo azzurro a Heraklion (Grecia). L'Italia delvolley grande protagonista in Grecia dove quest'oggi si sono conclusi iGames 2023 , giunti alla loro terza edizione. Un primo posto, due secondi posti e un quarto piazzamento, questo il bottino portato a casa dalle quattro coppie azzurre in gara. Ad ...In Aggiornamento: Giornata decisiva per i beachers azzurri impegnati a Hearklion (Grecia) neiGames 2023 . Una finale primo e secondo posto tutta italiana vedrà protagoniste nel tabellone femminile Claudia Scampoli e Margherita Bianchin contro Reka Orsi Toth e Giada Bianchi ...

Mediterranean Beach Games: trionfo per Orsi Toth/Bianchi, secondo posto per Scampoli/Bianchin e Benzi/Bonifazi Federvolley

Mediterranean Beach Games. Poker azzurro nelle 5 chilometri FIN - Federazione Italiana Nuoto

