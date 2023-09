Ahsoka | i fan hanno finalmente capito i paragoni tra la Jedi e Gandalf

(Di lunedì 18 settembre 2023) Dopo quanto accaduto nell'ultimo episodio, i fancompreso il paragone con il personaggio tolkieniano. Dopo la fine dell'incontro traTano e Anakin Skywalker nel corso dell'episodio 5 di, la protagonista della nuova miniserie Star Wars decide di cambiare il suo vecchio look e di indossare un mantello bianco, in linea con i precedenti commenti della Dawson che paragonava il suo personaggio ade Il Signore degli Anelli. Sebbenesia stata vista brevemente vestita di bianco alla fine di Star Wars Rebels, questa è la prima volta che indossa questo look in live-action. "Nell'animazione la si vedeva passare al bianco, ma quello che mi piaceva era l'idea che ci fosse anche …

Curiosità: Ahsoka Tano è un personaggio immaginario dell'universo fantascientifico di Guerre stellari. Compare per la prima volta nel film d'animazione Star Wars: The Clone Wars del 2008, per poi avere un ruolo centrale nella serie omonima. È apparsa in seguito in altre serie animate come Star Wars Rebels, Star Wars: Forces of Destiny e Star Wars: Tales of the Jedi. Il personaggio è doppiato da Ashley Eckstein, mentre ad interpretarlo nelle serie televisive The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka (come protagonista della serie TV) è Rosario Dawson. Inoltre, è la protagonista del romanzo omonimo.

Moltistanno sottolineando l'ultima trasformazione di. Unha infatti condiviso su Twitter l'immagine die Gandalf creata da Filoni., Kathleen Kennedy elogia Rosario ...Moltisono ora convinti che ciò che Grogu stava effettivamente vedendo fosse uno scorcio del viaggio di, suggerendo che gli eventi di entrambi gli spettacoli si svolgono più o meno nello ...

Ahsoka , "Shadow Warrior" delivered a story filled with memorable moments. That was a great episode, and its story connected with me as I watched Ahsoka go through her final phase of training with ...