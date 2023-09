...di migranti da Lampedusa è stato previsto per la mattinata dalla prefettura di. All'...stop agli spostamenti con il traghetto di linea è dovuto al fatto che nelle tensostrutture di...Abbiamo il molo delfatiscente: questa non è accoglienza', aggiunge. Con loro ha parlato ... I volontari, coordinati da un funzionario del servizio di, l'hanno issata in meno di 15 ore, ...Per la mattinata, la prefettura diha disposto il trasferimento di 640 migranti che ... tra cui 205 bambini, sono stati assegnati a Brindisi (non più Bari) indicato quale 'sicuro'. vedi ...

Agrigento, Porto Empedocle nel caos: migranti in fuga Sky Tg24

Emergenza migranti a Porto Empedocle, il sindaco Martello ... Grandangolo Agrigento

Presidiato dalle forze dell'ordine, nel centro di prima accoglienza c'è preoccupazione per i trasferimenti a singhiozzo a causa della mancata disponibilità delle autolinee private di mettersi in ...Agenti della Guardia di Finanza hanno effettuato una carica di alleggerimento nei confronti delle persone stipate al porto, stremate dalle lunghe attese sotto il sole. Sull'isola sono in quasi 7.000, ...