ADL era stato chiaro | ma i tifosi azzurri lo hanno ‘ignorato’

Sigle

Advanced Distributed Learning – iniziativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti relativa all'e-learning, collegata a SCORM;

American Dialect Society – società per lo studio e la promozione dell'Inglese americano e dei suoi dialetti;

Anti-Defamation League – associazione contro la diffamazione del popolo ebraico;

Arthur D. Little – società di consulenza manageriale;

Assertion definition language – in informatica, Linguaggio di definizione delle Asserzioni;

Activities of daily living – indicatore per misurare il grado di autonomia di una persona nel compiere le sue attività basilari;

Agenda Digitale Locale – documento di riferimento informativo ed attuativo di un ente locale per il digitale.

Analisi Discriminante Lineare

Codici

ADL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Adelaide (Australia)

ADL – codice vettore ICAO di Aero Dynamics

adl – codice ISO 639-3 della lingua galo

Mineralogia

Adl – abbreviazione di adularia

Altro

AdL – abbreviazione di L'Avvenire dei Lavoratori, quotidiano svizzero

Note

