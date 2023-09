“Addio maestra Ambra” Muore in casa a 28 anni | la scoperta choc del compagno

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 settembre 2023) Dolore e mistero per l’allaDeledda, morta improvvisamente a soli 28. La notizia della sua scomparsa ha squarciato la tranquillità della comunità in cui viveva in Sardegna, infatti nessuno avrebbe potuto neanche immaginare che potesse spegnersi così prematuramente. Una vita dedicata ai più piccoli, i quali la adoravano follemente per la sua enorme disponibilità e l’amore che aveva verso il proprio lavoro. Una bontà unica nel suo genere, apprezzata dai bimbi e dai genitori degli stessi. Ma ora laDeledda è morta e sarà davvero difficile dirlo ai suoi alunni. Un decesso tanto improvviso quanto precoce, che ha scioccato la sua famiglia e soprattutto il suo. Infatti, è stato proprio lui a scoprire la sua partner priva di ...