Addio Jacobs-Camossi | saranno i protagonisti a spiegare quando troveranno le parole

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 settembre 2023)si separa dallo storico allenatoreè questa la notizia che ha scosso in queste ore il mondo dell’atltetica italiana, dopo che l’altra sera ne ha parlato in tv Franco Bragagna. La Stampa scrive che non ci sono certezze, ma due indizi “l’assenza di smentite è un primo indizio e il secondo è l’assenza diche il 17 settembre 2022 si commuoveva durante il discorso per le nozze mentre due giorni fa non sta tra gli ospiti per la festa dell’anniversario” Per ora non si può dire altro e non si può giudicare “di questa storia ache cosa è successoleper farlo. Come ogni rottura, anche la loro, non ancora certificata, però più che probabile, ha bisogno di essere ...