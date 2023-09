Accoltellò 6 persone ad Assago | condannato a 19 anni e 4 mesi

(Di lunedì 18 settembre 2023) commenta E' statoa 19e 4di reclusione Andrea Tombolini, il 46enne accusato di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni per aver accoltellato sei, uccidendone una e ...

Il volo United Airlines 93 è il quarto dei quattro aerei di linea Boeing dirottati durante gli attentati dell'11 settembre 2001. È l'unico dei quattro a non aver raggiunto il suo obiettivo, schiantandosi in un campo vuoto vicino Shanksville (Pennsylvania), piccolo centro abitato a 240 chilometri a nord di Washington. Sebbene non sia mai stato dimostrato con certezza quale fosse esattamente il bersaglio dei dirottatori, si ritiene che potesse essere il Campidoglio o la Casa Bianca. La Commissione sull'11 settembre è comunque riuscita a ricostruire nei particolari quasi tutti gli avvenimenti riguardanti questo volo.