Accoltellamento ad Assago | condannato a oltre 19 anni l’aggressore

(Di lunedì 18 settembre 2023) Andrea Tombolini è statoa 19e 4 mesi dalla gup di Milano Silvia Perrucci con il rito abbreviato. Il 46enne è accusato di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni per l’lo scorso 27 ottobre 2022 al Carrefour del centro commerciale Milanofiori di. Il pm Paolo Storari aveva chiesto 20senza attenuanti generiche. La giudice ha anche previsto un risarcimento per il padre di Luis Fernando Ruggieri, il dipendente del negozio che rimase ucciso, di 30mila euro rinviando alla sede civile l’entità dei dcomplessivi, e riconosciuto provvisionali di risarcimento da 15mila euro – e dtotali da stabilire in sede civile – anche per gli altri clienti rimasti feriti. Tra questi, il calciatore del Monza Pablo Marì, che fu dimesso ...

Diciannove anni e 4 mesi di reclusione: è la condanna inflitta ad Andrea Tombolini, il 46enne accusato di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni per aver accoltellato sei persone in un centro ...