A Meloni e all' Europa non resta che fare «all in» sul tema dei migranti

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 settembre 2023) Giorgiaha finalmente preso il toro per le corna e annunciato nuovi provvedimenti per rallentare i flussi migratori. Il mare Mediterraneo è troppo grande e non si puònessun blocco navale. Di questo tutti, in modo esplicito o meno, nella maggioranza hanno preso coscienza. La promesse elettorale va dunque rottamata per sempre, ma ci sono una serie di provvedimenti di breve e lungo periodo che possono provare a fermare trafficanti e spostamenti. Siamo di fronte ad un enorme fenomeno epocale, quello migratorio, che rischia di ribaltare strutturalmente l’equilibrio politico, sociale ed economico europeo. Che, allora? Non c’è altra possibilità di richiamarsi alla vecchia Ragion di Stato e cosìha fatto. Ciò significa riconoscere che l’Italia, da sola, non ce la puòma che il ...