A Firenze nascerà la scuola per imam Esplode la polemica

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 18 settembre 2023) Dovrebbe sorgere nel 2024 con l’obiettivo di formare le cariche religiose islamiche in materia di educazione civica. La Lega chiede chiarezza: "Invece di spendere per i cittadini in difficoltà, il Pd finanzia iniziative per 'educare' gli