A Derna una famiglia di 5 persone salvata dalle macerie

Curiosità: Derna (in arabo , Darnah) è una città della Libia nord-orientale e capoluogo dell'omonimo distretto. La città conta 50 345 abitanti.

famiglia di 5 persone è stata estratta viva dalle macerie in cui era intrappolata inzona vicina anella giornata di ieri, asettimana dall'alluvione. Lo riferisce il Guardian. Intanto è divenuto virale in Libia il video di un giovane che cerca la mamma tra le macerie, e ...Onu: bilancio delle inondazioni è di oltre 11.400 morti Le catastrofiche inondazioni causatesettimana fa in Libia dalla tempesta Daniel hanno provocato almeno 11.300 morti a, nell'est del Paese. Lo ha annunciato l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari ...

''Aiuti in arrivo dall'ovest del Paese e da tutto il mondo, la gente è stanca delle divisioni. Grande dolore per intere famiglie morte'' ...Ieri una famiglia di 5 persone è stata estratta viva dalle macerie a Derna, una settimana dopo l'alluvione. Il video di un giovane che cerca la mamma tra le macerie ha rinvigorito le speranze di trova ...