(Di lunedì 18 settembre 2023) Dopo cinque anni di assenza, è tornato riunirsi lunedì 18 settembre ail, struttura di quasi un centinaio di delegati sindacali provenienti da Argentina, Canada, Guatemala, Brasile, Uruguay, Indonesia, Svizzera, Romania (alcuni collegati da remoto), oltre naturalmente ai rappresentanti degli stabilimenti italiani, in rappresentanza di tutto il mondo, alla ricerca di un confronto e di soluzioni per le situazioni che ogni realtà presenta. E quasi contestualmente per la sede diè stato annunciato uno sciopero unitario di 8 ore che si svolgerà mercoledì 20 settembre, durante tutta la giornata lavorativa, per richiamare l’attenzione sul tema della: in tutti gli altri siti italiani (Costa Volpino, Arcore e Piombino) ...

Curiosità: L'Atalanta Bergamasca Calcio, meglio nota come Atalanta, è una società calcistica italiana con sede nella città di Bergamo. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

... dice la capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga: 'Ladei capigruppo di oggi ha deciso il ... sindaco di Bari e presidente Anci, e Giorgio Gori , sindaco di. Seguono i presidenti di ......stabilite nelladi gennaio 2023 in carico al Comune di Merate, ricordando come non si sia più saputo nulla in merito all'impegno alla rimodulazione della rotonda tra via Campi e via, ...

A Bergamo la riunione del comitato mondiale Tenaris: e a Dalmine si sciopera per la sicurezza BergamoNews.it

Confindustria Bergamo e Brescia, si lavora all'asse per contare di più a Roma Bresciaoggi

L'errore (con scuse) del Comune: «Sono stati anticipati i tempi, ne avremmo parlato ai capogruppo». Le dem Tura e Rossoni all'attacco: atto di prepotenza, curioso sia stata rimossa per prima quella de ...Lunedì 18 settembre tiri di prova ufficiali e controllo materiali, riunione dei Capitani di Squadra e la Cerimonia ... nudo con Eric Esposito (Comp.arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo), ...