5 dribbling di Albert Gudmundsson in cui sembra George Best

(Di lunedì 18 settembre 2023) È solo la quarta giornata di campionato, ma a guardare la classifica deitentati viene già un brivido. Nel Paese che chiede ai suoi giovani di sistemarsi, e ai suoi calciatori di non rischiare mai, ci sono già dieci persone che ne hanno provati almeno dieci. Certo, ci sono alcune vecchie conoscenze che compongono il panorama abituale della Serie A – Leao, Chiesa, Theo Hernandez, Zaccagni, Nico Gonzalez – ma insieme a loro anche nomi nuovi, quasi tutti in squadre che ci aspetteremmo lottare per la sopravvivenza strette in abiti tattici che le costringono alla sofferenza difensiva. C’è Pontus Almqvist, primo con addirittura 20tentati, nel Lecce di D’Aversa che ha lasciato il porto faticosamente costruito da Baroni per tentare il mare aperto; ma c’è anche, nel Cagliari saggio e prudente di Ranieri, Zito Luvumbo, che ne ha tentati lo ...