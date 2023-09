“4 mln da pagare in 5 giorni” | il caso dell’Agenzia delle Entrate

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 settembre 2023) Quattro milioni di euro in cinque: è la richiesta che una 57enne disoccupata si è vista recapitare all’improvviso con una lettera spedita dall’Agenzia. Una cifra e una scadenza insostenibile per tanti, specie per la donna di origini pugliesi e residente a Bologna, rimasta senza occupazione dopo alcune peripezie imprenditoriali, che sarebbero alla base dell’accertamento fiscale. La richiesta Come raccontato da ‘Il Resto del Carlino’, il debito di 3.959.065 euro sarebbe, infatti, quanto rimane di un importo di alcune decine di milioni di euro dovuti al Fisco in seguito al fallimento dell’attività che la 57enne aveva a Bari. La somma richiesta oggi sarebbe il risultato di alcuni contributi mai pagati dalla donna relativi alla chiusura del negozio nel 1996. L’Agenziale ...