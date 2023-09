“3 neonati murati in cantina” Trovata la casa degli orrori | 54enne e la figlia 20enne arrestati

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 settembre 2023) Orrore in una, dove la polizia ha trovato i cadaveri di tre bambini. I resti di tresono stati ritrovati nel seminterrato delladove presumibilmente un padre e unavivevano insieme una relazione incestuosa. La segnalazione è arrivata ai servizi segreti dopo che un collega della ventenne, che a lavoro aveva nascosto la gravidanza, ha letto un messaggio che la ragazza ha inviato al padre. Ora lae il padre rischiano l’ergastolo per omicidio e incesto. Piotr Gierasik, 54 anni, e Paulina Gierasik, 20 anni, sono statidopo che i resti dei bambini sono stati scoperti in tombe poco profonde e avvolti in sacchetti di plastica nella proprietà nel villaggio di Czerniki, nel nord della Polonia. I primi due bambini sono stati ritrovati venerdì, ma ...