29 arresti a Napoli Scacco matto al clan Sorianello del Rione Traiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Sono accusati di associazione di tipo mafioso, spaccio e possesso d'armi. In manette anche alcuni esecutori del raid di Castel Volturno, in provincia di Caserta, avvenuto a fine estate del 2020 ai danni di tre nigeriani

Curiosità: La storia di Napoli si estende per circa tre millenni. Il sito esatto in cui si è sviluppata la città, ovvero la collina di Pizzofalcone e le aree limitrofe, risulta frequentato e occupato quasi ininterrottamente dal Neolitico avanzato. Napoli nel tempo si è espansa fino a divenire una delle megalopoli più popolose del mondo nel XVII secolo e ha esercitato una profonda influenza sull'Europa sin dall'Evo Antico. La sua storia si presenta come un microcosmo di storia europea fatta di diverse civiltà, popoli e culture che hanno lasciato tracce anche nel suo patrimonio artistico e monumentale di valore universale senza eguali. Per secoli capitale dell'Italia meridionale, ha subìto attacchi, invasioni e distruzioni, facendo fronte inoltre a numerose catastrofi naturali come eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, lahar e pestilenze.

e provincia sono state tratte in arresto, nelle ultime ore, 7 persone da parte della polizia, ed eseguiti sequestri di armi e munizioni. Punta l'arma alla testa di un poliziotto: arrestato ...Il difensore Carla Maruzzelli, ha dichiarato: 'Il gip del tribunale diha accolto la ... Pertanto, scontare glidomiciliari presso una comunità, anziché in un carcere, può solo essere ...

Napoli, 29 arresti oggi: sgominato il clan Sorianiello del rione Traiano ilmattino.it

Napoli, blitz dei carabinieri al Rione Traiano: 29 arresti tra i membri del clan Sorianiello - Il video Open

NAPOLI – Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, predisposti dalla Questura di Napoli, dal centro alla periferia della provincia, sono state tratte in ...A Napoli e provincia sono state tratte in arresto, nelle ultime ore, 7 persone da parte della polizia, ed eseguiti sequestri di armi e munizioni.