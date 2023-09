28enne ucciso da un auto pirata a Milano Il guidatore si costituisce | Avevo paura

Leggi su agi

(Di lunedì 18 settembre 2023) AGI - "Mi sono spaventato,e sono scappato, poi sono stato troppo male per quello chefatto e ho deciso di confessare". A fornire questa versione agli inquirenti è Mohamed El Sharkawy, il ragazzo di 29 anni che ieri sera si è presentato presso una caserma dei carabinieri dopo aver investito e causato la morte di Vassil Facchetti, un ragazzo di 28 anni, lungo viale Jenner a. La vittima stava attraversando la strada dopo essere uscito da una discoteca. Il 29enne è stato interrogato dal pm Paolo Storari, nell'ambito delle indagini condotte dalla Polizia Locale, in merito alle accuse di omicidio stradale. Durante la giornata, l'uomo ha presentato anche una falsa denuncia per il furto della sua. Nonostante l'indagine in corso, l'uomo è attualmente indagato a piede libero. A ...